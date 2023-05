Ist es möglich Schwanger werden Von einem Mann Sie haben nie gehabt Verkehr mit?

Was verrückter Konzept mit diesem Weblog . Jede typische Person würde sofort das zusammen mit Kombinieren eines Getränks aus Sperma und Ei in Männlichkeit Zentrum, wenn eine Frau waren geworden von einem bestimmten Mann imprägniert zu werden, sie muss hatte Geschlecht mit ihm. Richtig? Aber seufz, reproduktiv das Leben ist nicht das schneiden und trocknen.

Innerhalb der brandneue guide “genau warum dein Penis geformt so? Und andere Überlegungen zum Erhalten Mensch, “Psychologe Jesse Bering” Ph.D. macht raffinierte case dass die forts escort in Stuttgartchreitet mit dem Penis Kopf entwickelt um zu kämpfen das als eine Sorte haben wir Menschen dazu neigen viel Polygamie oder vielleicht etwas der “wahrgenommenen Monogamie”.

In Faszinierend Studieren beschreibt Dr. Bering Gespräche dem Penis form als ob es ist die Planeten am leichtesten nützlicher Kolben und Schaber.

“nur das Mensch Vielfalt eine unverwechselbare Eichel mit Pilzkappe, {was|das ist|und das ist|was sein kann|und ist|das ist|und das ist|tatsächlich|was|wird im Grunde genommen mit dem Schaft verbunden sein, der mit dem Schaft durch eine dünne, schlanke Muskelstruktur des Frenulums verbunden ist “, schreibt Bering / p>

Unmittelbar danach der Typ fährt fort zu beschreiben dass evolutionäre Anthropologen und Psychologen spekulieren Ihre große Eichel bildet einen Kamm bildet rechts {um den|über den|um|den|über|den ganzen Schacht herum – ein großartiges Instrument, um zu kratzen das Innere in Bezug auf das Vagina von jedem verschiedenen anderen Menschen Sperma.

Dies würde eindeutig platzieren eine Person ist sehr eigene Kleinkind Flüssigkeit zu einem Vorteil. Clean out das letzte Mann Munition und nehmen dein persönliches Rakete tief nach entreißen.

Es gibt eine Problem.

Was in Bezug auf das andere des Samen das hat gesammelt unter dem Kamm von ein Geist und (in den meisten Ländern) tatsächlich sicher weggeräumt innerhalb am besten Temperatur unter einer Vorhaut.

bekannteste Antwort, aber, wird nehmen eine Dusche, die Regeln brechen, die Vorhaut und {waschen|spülen|säubere deine Konkurrenz ‘s Soldaten. Nur wenn alle Männer zufällig so sauber.

Alternativ können Überreste eines anderen Menschen Sperma ansammeln gemäß der Vorhaut und beginne versehentlich gehalten innerhalb dann Dame die Person Funktionen gender mit. Eigentlich. In Übereinstimmung mit Bering ist es möglich.

da du hast. Eine Lernen angab, dass ungefähr 10% von Babys erschaffen in USA Gesundheitseinrichtungen haben DNA, die passt zu dem vernarrten Daddy, der an der Wiege seines eigenen Krankenhauses gurrt.

.

also jetzt könntest du vermuten, dass viele das ist wegen gut traditionell Untreue. Aber wer war wer war einfach untreu? Die Mutter und / oder Papa nur wer zog mehrere andere Menschen Sperma in Bezug auf {seinem|ihre Geliebte?

Hmmm … lässt einen annehmen, richtig?