Creo Ella le gusta Yo. Qué es exactamente Tuyo Opinión de tu Conexión?

Pregunta del lector:

Esta escenario involucra una mujer soy interesado en exactamente quién nosotros encontré simplemente sobre por mes en el pasado.

Ella parece ser bastante conocida niña, entonces yo soy cauteloso con sobreestimar exactamente qué su punto de vista de yo es.

La primera vez Intenté contactar ella fue en realidad a través de texto, aunque eso llevó a prácticamente nada. Siguiente, tomé la decisión de contactar la mujer por teléfono celular , y eso terminó siendo fenomenalmente más exitoso.

Yo sugerí tenemos que pasar el rato y ella aprobó. En retrospectiva, soy mi control de la circunstancia fue en realidad demasiado ambivalente de acuerdo con mis intenciones, y entonces yo estoy con la intención de oferta la chica una llamada para que realmente sea obvio que en realidad lo hago planificar todo nuestro “lugar de reunión” conseguir una noche juntos.

Mientras soy cautelosamente optimista y asumo ella tiene un gusto para mí, si no siempre uno eso es íntimo, dejarme descubrir cómo el tipo de tu compromiso parece otras personas y actuar correctamente basado su único juicio.

-J.G. (Inglaterra)

Solución de Gina Stewart:

J.G.,

Yo creo deberías tomar un paso atrás derecho, embarcarse el tuyo hangout / fecha más bien que lugar muchos objetivos sobre ello. Mirando usted solo reconocido entre sí un mes, no debe forzar definir sus propósitos o hacer ella determinar la de ella todavía posiblemente.

Ella declaró de hecho salir. Maravilloso! Lo que es sobresaliente paso inicial a realmente observar unos a otros. Si estás ambos en eso, lo hará a progreso a donde realmente es está diseñado para conseguir obviamente. No deberías pensarlo demasiado.

